Kilka dni temu Unia Tarnów dopytywała Jakuba Jamroga, czy już podpisał kontrakt z ROW-em Rybnik. Gdy padła odpowiedź negatywna proszono zawodnika, żeby tego nie robił, bo Unia może wskoczyć do 1 Ligi i wtedy ktoś taki, jak Jamróg bardzo by się przydał. Wychowanek Unii odmówił, tłumacząc, że dał słowo prezesowi ROW-u i zamierza go dotrzymać. Właśnie to zrobił.