Kosmiczna oferta dla Jasona Doyle'a

Gdyby Doyle przyjął ofertę Wilków, to utrzymując formę z tego sezonu, zarobiły blisko 3,5 miliona złotych. Za propozycją beniaminka przemawia też to, że w Krośnie byłby niekwestionowanym liderem. Cały zespół byłby ustawiony pod niego. W Lesznie Doyle też jest kimś bardzo ważnym, ale Unia ma też Janusza Kołodzieja.

Doyle już z jednym klubem się w tym roku umówił

W tle jest temat zaległości Unii wobec Doyle’a. Jak udało nam się jednak ustalić 20 października, mają być one uregulowane i żużlowiec już od jakiegoś czasu wie, że to będzie dzień wypłaty premii za ostatnie mecze. Może być, że są też jakieś zaległości z umów sponsorskich, ale w Unii od dawna obowiązuje mechanizm, że klub reguluje te kontrakty do stycznia następnego roku.

Pytanie, co zrobi Doyle. Z jednej strony mówi się, że tylko droczy się z Unią, chcąc szybciej dostać kasę z tego sezonu. Rok temu też to robił, też podbijał stawkę po ustaleniu warunków. Z drugiej strony w Lesznie jest coraz większa niepewność. Jest ona tym większa, że to samo, co Doyle, robi też Chris Holder. W klubie są tym co najmniej zniesmaczeni.