Kuszą trenera roku, a on nie chce podpaść żonie

Kiedy zapytaliśmy Stanisława Chomskiego, dlaczego zależy mu na rocznej umowie, odpowiada, że to ze względu na rodzinę. - Chcę, żeby żona miała ze mnie pożytek - wyjaśnia.

Chomski mówi o wyrzeczeniach związanych z pracą trenera

Chomski zwraca uwagę, że praca trenera, to szereg wyrzeczeń, mnóstwo weekendów poza domem. Rodzina na tym cierpi, bo zamiast niedzielnym obiadków czy spacerów jest praca nad torem i przygotowanie do meczu. I właśnie dlatego Chomski chce kontraktu wyłącznie na jeden sezon. Bo nie wie, co będzie za rok i nie chce brać na siebie długoterminowych zobowiązań.