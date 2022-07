Kuszą ich na potęgę. Czy dojdzie do rozbioru klubu Zmarzlika?

Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Anders Thomsen I Szymon Woźniak mają oferty z innych klubów. To akurat nie jest dziwne, bo żużlowy rynek zawodniczy jest wąski, więc każdy ekstraligowy zawodnik ma minimum jedną propozycję. Dziwi natomiast to, z jaką determinacją prezesi innych klubów walczą o żużlowców Moje Bermudy Stali Gorzów.

Wszystko przez zatrzymanie byłego prezesa Stali Gorzów

Obecna sytuacja ma oczywiście związek z wydarzeniami z początku czerwca, kiedy to Marcin Saduś, rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie potwierdził nam zatrzymanie prezesa klubu żużlowego. Bardzo szybko wyszło, że chodzi o Marka G., szefa Stali.

Nowy prezes uspokaja, ale Anders Thomsen zbiera oferty

Największą zagadką jest Bartosz Zmarzlik

Osobny temat stanowi Zmarzlik. Od zatrzymania poprzedniego prezesa Stali trwa dyskusja, czy już jest w Motorze Lublin. Przez prezesa klubu Jakuba Kępę jest namawiany do przejścia już od dwóch lat. Niektórzy uważają, że tym razem Kępie się udało. Zwłaszcza że odpuścił on tematy Leona Madsena i Patryka Dudka. Z drugiej strony do Dudka chciał wrócić, więc może coś w sprawie Zmarzlika mu się skomplikowało. Pewne jest, że w przypadku Zmarzlika i Motoru będziemy mieli taką samą sagę, jak z Robertem Lewandowskim i FC Barceloną.