Kusiły go kluby z Ekstraligi. Mówi o tym wprost

Rafalski opuścił GKM. Ekstraliga go nie przekonała

Rafalski dołączył do drużyny z Rzeszowa dopiero pod koniec lipca. Na drugą część rozgrywek został wypożyczony z ZOOLeszcz GKM-u. Jego kontrakt w Grudziądzu wygasa i już wiemy, że definitywnie przeniesie się do Stali. Umowa będzie obowiązywała na sezon 2024 oraz 2025. O zmianie barw klubowych przez tego juniora mówiło się już od kilku tygodni.



Według naszych informacji Rafalskim interesowały się kluby z PGE Ekstraligi: Betard Sparta i For Nature Solutions KS Apator. Działacze beniaminka z Rzeszowa musieli być bardzo zdeterminowani, aby zatrzymać tego młodego zawodnika w swojej drużynie. Rafalski dla startów dla Stali odpuścił nawet jazdę w najlepszej lidze świata. - To prawda, że miałem parę ofert z Ekstraligi - powiedział młodzieżowiec po wygranym finale.