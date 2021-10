Kusiły go Cellfast Wilki, ale postanowił powalczyć w PGE Ekstralidze

W sezonie 2021 nieco zawiódł. Miał jednak szczęście, że pozostała część drużyny - może poza Oliverem Berntzonem - jechała nad wyraz dobrze i Arged Malesa wygrała eWinner 1. Ligę, co wiąże się z awansem do PGE Ekstraligi. Wydawało się, że ostrowianie wymienią właśnie obcokrajowców i Klindt z Berntzonem będą szukać nowych klubów. Ten pierwszy jednak oficjalnie zostaje.

Klindt mógł zmienić klub

Klindt nie mógł narzekać na brak propozycji. Przede wszystkim kusiły go Cellfast Wilki. W pewnym momencie wiele wskazywało na to, że trafi do Krosna, ale podjął rękawicę i wraca do PGE Ekstraligi. Jeździł w elicie we Wrocławiu i w Zielonej Górze - jeszcze jako junior. W późniejszym czasie w roli seniora reprezentował w najwyższej klasie rozgrywkowej jeszcze barwy klubów z Wrocławia i Gorzowa (gość).

- Nicolai przez te lata spędzone w Ostrowie udowodnił, że potrafi się ścigać i może z powodzeniem jeździć również w PGE Ekstralidze. Uważam, że za to wszystko powinien dostać szanse w PGE Ekstralidze. Wiem, na co stać tego zawodnika, a słabszy sezon, jak ten miniony, każdemu może się przytrafić. Cały czas wierzę, że może być skuteczny w najwyższej klasie rozgrywkowej - wytłumaczył trener Mariusz Staszewski, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Duńczyk za bardzo nie myślał o zmianie otoczenia. - To będzie mój piąty sezon z rzędu w klubie, więc można powiedzieć, że to naturalna decyzja. Miałem w klubie cztery naprawdę dobre lata. Ten sezon może nie był dla mnie najlepszy w porównaniu do poprzednich, ale bardzo dużym osiągnięciem było wygranie z klubem eWinner 1 Ligi i awans do PGE Ekstraligi - przekazał Klindt.





Trzech obcokrajowców w Arged Malesie?

Możliwe, że w zespole beniaminka zostanie także Oliver Berntzon. Jest jeszcze szansa na wzmocnienie formacji seniorskiej. Ostrowianie rozmawiają m.in. z Chrisem Holderem. Jeśli były mistrz świata trafiłby do Arged Malesy, wtedy trzech obcokrajowców powalczyłoby o dwa miejsca w składzie. Na pewno dojdzie do wymiany na pozycji U24, bo do Gorzowa odchodzi Patrick Hansen.