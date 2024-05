Kuriozum w polskiej lidze. Dramat młodego zawodnika

50 tysięcy złotych kary mają zapłacić wszyscy seniorzy awizowani do startu w spotkaniu Stali Gorzów z GKM-em Grudziądz, a 10 tysięcy złotych zapłacić juniorzy awizowani do startu w tym meczu. To pokłosie obustronnego walkowera. Sytuacja jest kuriozalna, bo karę ma zapłacić m.in. Jan Przanowski, który ani razu w tym sezonie nie wyjechał na tor. – On może przeżywać teraz dramat! Skąd ma mieć takie pieniądze? – pyta w rozmowie z Interią Leszek Tillinger, były prezes Polonii Bydgoszcz.