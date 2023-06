Kuriozum. Robią turniej, organizator nic nie wie

W październiku w Rumunii ma się odbyć turniej, który dobrze już znamy z torów polskich, ale nie tylko. MACEC rozgrywa się w różnych krajach, często tych które zbyt wielu żużlowców nie mają . Zresztą, nawet jeśli spojrzymy na niektórych zwycięzców cyklu, widzimy komu jest on dedykowany - Marko Lewiszyn (Ukraina), Milan Manew (Bułgaria), Andriej Kobrin (Ukraina) czy Alexandru Toma (Rumunia). Byli też Polacy, ale głównie w dawnych czasach. Cykl wygrywali: Daniel Jeleniewski, Karol Baran, Krzysztof Stojanowski, Jakub Jamróg. W 2020 roku najlepszy był Mateusz Cierniak.

W bieżącym sezonie terminarz Pucharu MACEC nie przewiduje rumuńskiej Braili, która jednak... jest przekonana, że te zawody tam będą. Można jednak mocno w to wątpić, jako że w kwietniu miały się tam odbyć inne zawody, ale także nie doszły do skutku. W ogóle Braila chciała w tym roku zrobić sporo żużla, lecz na razie absolutnie nic z tego nie wychodzi. Wielce zatem prawdopodobne, że nie wyjdzie także w październiku, choć do tego czasu jeszcze cztery miesiące.