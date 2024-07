Kuriozalne sceny na meczu polskiej ligi. Gwiazdor był w szoku: Ciągle się uczę

Żużel. Aleksandr Łoktajew tłumaczy, co wydarzyło się w ostatnim wyścigu

Obserwując zmagania z trybun, można było rozważać dwa scenariusze. Albo Łoktajew miał chwilowe problemy sprzętowe, albo spodziewał się przerwania wyścigu. Po zawodach wszystko nam wytłumaczył. - Tyle lat jeżdżę na żużlu i ciągle się uczę. Dopóki nie ma czerwonej flagi, to trzeba trzymać gaz. Pierwszy raz miałem taką sytuację - powiedział. 30-letni zawodnik drużyny z Poznania oczywiście był niepocieszony zaistniałą sytuacją, ale kilkanaście minut po zawodach nie opuszczał go humor. W PSŻ-cie wszystko się układa. Bilans: 6 zwycięstw, jeden remis i trzy porażki wręcz szokuje. W momencie nieporozumienia Łoktajew i tak zajmował trzecią pozycję, więc niewykluczone, że nie stracił punktów. - I to jest jedyny plus tej sytuacji - dodał z uśmiechem na twarzy.

Metalkas 2. Ekstraliga. PSŻ Poznań to największa niespodzianka rozgrywek

Drużyna z Poznania zamyka usta tym, którzy przed sezonem mówili, że PSŻ ma najsłabszy skład i z hukiem spadnie do Krajowej Ligi Żużlowej. W ostatnich tygodniach ekipa Adama Skórnickiego się rozpędziła. Tylko w poprzedni weekend odniosła dwa zwycięstwa. - W piątek mieliśmy dobre zawody, w sobotę także. Fajnie jechać tak z dnia na dzień. Szybkie wnioski, szybkie ruchy i szybkie reakcje. W Gdańsku dosyć szybko znaleźliśmy przełożenia. Ciszę się z wyniku drużyny i juniorów. Dziękuję wszystkim - zaznaczył nasz rozmówca.



Łoktajew powoli pnie się w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ligi. W tej chwili jest na 24. miejscu. W porównaniu z poprzednim sezonem notuje spory spadek w rankingu (sezon 2023 zakończył na piątej pozycji). Dlaczego w tym roku zawodnik z Ukrainy nie jest tak skuteczny? - Są pewne trudności, ale staram się nad nimi pracować. Póki co idzie to w dobrym kierunku, jestem z tego zadowolony - zdradził.



O jakie "trudności" chodziło Łoktajewowi? Żużlowiec nie chciał wprost powiedzieć o tych problemach. - Naprawdę różne. To jest żużel, każdy widzi, co się dzieje we wszystkich ligach na całym świecie. Nie ma co się temu dziwić - podsumował.