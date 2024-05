Kuriozalna sytuacja w polskiej lidze. W klubach biją się o pieniądze

Moda na kontrakty motywacyjne

Jest teraz moda na tzw. kontrakty motywacyjne. Żużlowiec dostaje, dajmy na to 8 tysięcy za punkt, ale za ten sam punkt może dostać dopłatę pod warunkiem zdobycia określonej liczby punktów w całym sezonie. Czyli przykładowo klub płaci 8 tysięcy za punkt po meczu, ale jeśli w rozgrywkach zawodnik zgarnie 200 punktów, to za każdy otrzymuje dodatkowo 2 tysiące.

Bardzo często stosowane są też drabinki punktowe, gdzie dwucyfrowa zdobycz jest przepustką do raju. Zawodnik ma płacone 8 tysięcy za punkt jeśli zdobędzie ich nie więcej niż 9, a jak zgromadzi 10 i więcej, to wtedy stawka wynosi już 10 tysięcy. Nic dziwnego, że potem koledzy z drużyny idą na noże. Jeśli ten 1 punkt daje im 10 "oczek" w meczu, to oznacza to wypłatę wyższą o 20 tysięcy złotych przy założeniach, jakie przedstawiliśmy.