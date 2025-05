Kuriozalna sytuacja w mistrzostwach Polski. Czegoś takiego jeszcze nie było, totalna kompromitacja

Tor w Pile zaskoczył pozytywnie. Dało się nawet pościgać, było kilka ciekawych biegów, gdzie zauważyliśmy mijanki. Niektórzy zawodnicy mieli jednak problemy z dopasowaniem oraz z płynną jazdą na torze, co było spowodowane przede wszystkim błędami technicznymi.

Upadek Pawlickiego skonsternował wszystkich

W pierwszym biegu najlepiej spod taśmy wystrzelił Przemysław Pawlicki, który wydawał się być kapitalnie dopasowany do pilskiej nawierzchni. Na łuku jednak zaczął jechać prosto, a zahaczył go Krzysztof Sadurski, w wyniku czego upadł właśnie Pawlicki.

Komentatorzy byli skonsternowani wykluczeniem Pawlickiego, gdyż było czerwone światło. Okazało się, że jednak było ono włączone tuż po upadku. Przyczyną upadku był defekt motocykla, przez co starszy z braci Pawlickich został wykluczony.

Katastroficzny występ polskich gwiazdorów

To było coś niewyobrażalnego, jak wyglądał Zengota, który jest najlepszym zawodnikiem Metalkas 2. Ekstraligi. Dwójka gwiazdorów przegrała nawet z... drugoligowym Krzysztofem Sadurskim. Kolejny tragiczny występ zaliczył również Oskar Fajfer, zmagający się z ogromnymi problemami w tym roku.

Kompromitacja organizatorów. Potrzebny był spawacz

Przed czwartą serią startów doszło do niecodziennej sytuacji. Urwał się zawias z bramy przy taśmie startowej. To było bardzo niesmaczne, a dodatkowych negatywnych emocji dostarczyły zbliżenia z kamer, gdzie widzieliśmy rdzę.

Wydaje się, że na takim poziomie nie powinno dochodzić do tego typu sytuacji. Na szczęście na torze pojawił się spawacz, który zażegnał sytuację. Do takich sytuacji jednak praktycznie nie dochodzi. Cała przerwa potrwała około 10 minut, po czym wróciliśmy do zawodów.