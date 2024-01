Kuriozalna decyzja! „Napluli w twarz rywalom”

Dotychczas w Speedway of Nations 2 obowiązywała zasada, że najsłabsza reprezentacja odpadała z rywalizacji. I tak Szwedzi zajęli siódme miejsce w 2022, więc w 2023 roku zabrakło dla nich miejsca. Przed rokiem to Wielka Brytania była na ostatnim miejscu, ale z racji tego, że finał SoN2 odbędzie się w Manchesterze, organizatorzy dopuścili ich do startu.

Polaków mieliby w nosie!

- Absolutnie nie zrobiliby takiego wyjątki dla nas. To idzie zauważyć. Organizatorzy co roku coś próbują wymyśleć. Czy to jest z korzyścią dla tego sportu i kibiców? Wątpię. Kibice machają rękami, śmieją się z tego wszystkiego. Polacy nie mieliby co liczyć na taką przychylność i to jest pewne - komentuje Jan Krzystyniak.