Kurczą mu się opcje. Kierunek może być zaskakujący

W piątek Apator rozgromił na Motoarenie Cellfast Wilki 58:32, a Przedpełski w czterech wyścigach uzbierał 8 punktów z trzema bonusami. Ten mecz raczej nie zmieni jego sytuacji na rynku transferowym (mecz w domu z najsłabszym zespołem w PGE Ekstralidze). Działacze z Torunia od pewnego czasu szukają seniora, który ma być skuteczniejszy od wychowanka . Jeśli z kimś dojdą do porozumienia, to Przedpełski otrzyma zielone światło na wypożyczenie.

Długa lista życzeń Apatora

Patryk Dudek, Emil Sajfutdinow i Robert Lambert stanowią trzon toruńskiej drużyny na sezon 2024. Mimo to plany transferowe Apatora są ambitne. Były rozmowy z Andersem Thomsenem, Jasonem Doyle'em czy Andrzejem Lebiediewem. Nazwisk łączonych było jeszcze więcej. Według ostatnich doniesień najbliżej przenosin do Grodu Kopernika jest Łotysz, który już oficjalnie spadł z Wilkami do I ligi.



Transfer na pozycję seniorską przesądzi o rezygnacji z Pawła Przedpełskiego (formację uzupełni zawodnik U24 - Wiktor Lampart lub Mads Hansen). Patrząc jednak na składy klubów z elity, to dla byłego stałego uczestnika cyklu Grand Prix nie ma miejsca. Być może byłoby w Enea Falubazie (po awansie), ale czy on obecnie gwarantuje więcej punktów niż Krzysztof Buczkowski lub Rasmus Jensen?