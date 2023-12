Kupili mistrzostwo Polski? "Kompletna bzdura"

W środowisku żużlowym trwa burzliwa dyskusja na temat wsparcia lubelskiego klubu przez Spółki Skarbu Państwa. Senator Władysław Komarnicki otwarcie mówi o tym, że stanie na głowie, aby odebrać mistrzom Polski kasę z tych źródeł. Inni byli prezesi namawiają do bojkotu. Platinum Motor ma rekordowy budżet w historii PGE Ekstraligi, ale to nie jest tak, że prezes Jakub Kępa kładzie na stół miliony i wyciąga wszystkich najlepszych zawodników. Większość w Lublinie się odbudowała lub rozwinęła . To niezaprzeczalny fakt.

Lindgren, Holder, Hampel i Kubera w Motorze Lublin

Ta czwórka, obok Bartosza Zmarzlika, tworzyła formację seniorską, która wywalczyła z Motorem drugie mistrzostwo Polski. Jechali świetnie, ale teraz wróćmy do ich sytuacji w poprzednich klubach. Żaden z nich nie przychodził do Lublina w roli gwiazdy. Lindgren był niechciany w Tauron Włókniarzu, w jego miejsce zatrudniono Mikkela Michelsena (Duńczyk po odejściu z Motoru obniżył loty). Szwed bardzo dobrą formę przełożył na cykl Grand Prix, gdzie do końca deptał Zmarzlikowi po piętach. Został "tylko" wicemistrzem świata, bo Polak jest poza zasięgiem wszystkich rywali.



W Lublinie wzorowo odbudował się także Jack Holder, który rok temu stracił miejsce w For Nature Solutions KS Apatorze. Kibice tracili do niego cierpliwość. Po jednym z meczów po trybunach Motoareny niosło się "gdzie jest Holder?!". Obrzucono go też monetami. Motor dał Australijczykowi spokój i komfort. Pomogło mu to do tego stopnia, że pierwszy raz w karierze bił się o medal w Grand Prix. Zajął czwarte miejsce, ponieważ ominęła go jedna runda z powodu kontuzji. Pech, ale przed nim jeszcze wiele lat ścigania.