Kupili juniora. Po co im kolejny?

Curzytek to zawodnik, wobec którego śmiało można użyć określenia, że z roku na rok jedzie coraz gorzej. Najbardziej korzystnie i ambitnie prezentował się jako nastolatek w Stali Rzeszów. Mocno napsuł krwi zresztą choćby Polonii właśnie, gdy ta w 2018 roku pojechała na mecz do Rzeszowa, a Curzytek był totalnie nieopierzonym młokosem, który jednak już sprawiał problemy przyjezdnym. Wydawało się, że to będzie kawał zawodnika. Jego kariera gdzieś się jednak wyhamowała, a Curzytek nie za bardzo nawiązuje do pierwszych lat startów.