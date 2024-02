Kupili gwiazdy i teraz muszą się z nimi liczyć. Krytycy przetrą oczy ze zdumienia?

W trzech ostatnich sezonach Wybrzeże kończyło rywalizację na zapleczu PGE Ekstraligi w pierwszej rundzie play-off. W 2021 roku odpadło w półfinale, a gdy liczbę drużyn uczestniczących powiększono do sześciu, to rywale znajdowali na gdańszczan sposób już na etapie ćwierćfinałów. Taki wynik jest nie do zaakceptowania dla ubiegłorocznego lidera - Klindta i dwóch nowych nabytków - Kasprzaka oraz Iversena.



Gwiazdy Wybrzeża chcą walczyć o awans

Po podpisaniu kontraktu o swoich ekstraligowych aspiracjach najpierw wspomniał Kasprzak, a niedawno tym samym głosem przemówił Klindt. Teraz przyszła pora na Iversena. - Stać nas na awans do finału i jest to mój cel. Sezon jest jednak długi i będziemy mieli robić krok po kroku. Ligi nie wygrywa się przecież jednym meczem, tylko ciężką pracą przez całe rozgrywki - powiedział brązowy medalista cyklu Grand Prix z 2013 roku w rozmowie z portalem trojmiasto.pl.



Duńczyk najlepsze lata kariery ma za sobą, ale na drugim poziomie rozgrywkowym jest cenionym zawodnikiem. Wybrzeże mocno zabiegało o niego, ponieważ dobre słowo o nim szarpnęli: Kasprzak i Klindt. Ofert miał jednak więcej. - Były pewne propozycje i musiałem je rozważyć. Kiedy rozmawiałem z działaczami Wybrzeża, postawili sprawę jasno. Powiedzieli mi, że jestem właściwym żużlowcem, który będzie pasować do zespołu. Po głosie poznałem, że wierzą we mnie i moje umiejętności - podkreślił Iversen.



Metalkas 2. Ekstraliga. Iversen się odbudowuje

W tym samym wywiadzie 42-letni zawodnik wyznał, że wybór klubu skonsultował z kapitanem drużyny z Gdańska (z Klindtem). - Zapytałem jeszcze kilku innych osób o ich opinię o Wybrzeżu. Muszę przyznać, że po tych rozmowach to była dla mnie łatwa decyzja. Spodobały mi się też plany i cele klubu, a także to, jaką rolę mam odgrywać - dodał.



Duńczyk w dwóch poprzednich latach jeździł dla H. Skrzydlewska Orła. Dołącza do Wybrzeża jako czternasty zawodnik ligi (średnia biegowa 1,956). PGE Ekstraligę opuścił po sezonie 2020, ale poziom niżej ani razu nie dobił do granicy dwóch punktów na bieg.



Wybrzeże na inaugurację podejmie Cellfast Wilki Krosno (14 kwietnia).



Na zdjęciu: Niels K. Iversen / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jacek Frątczak (na drugim planie) w rozmowie z Nielsem Kristianem Iversenem. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński