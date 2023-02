Kupili gwiazdy, a tu taki zonk. Szok pod Jasną Górą

Oczywiście bezkonkurencyjny pozostał Motor Lublin . Kibice obecnych mistrzów kraju potrzebowali zaledwie kilku minut, by wykupić cały stadion i pokazać, iż miłość do czarnego sportu nieprędko u nich wygaśnie. Liczba 8500, bo taka jest szacowana pojemność obiektu, robi wrażenie i sprawia, że niemal cała żużlowa Polska z zazdrością spogląda na wschód kraju .

Celowo napisaliśmy niemal, ponieważ powodów do wstydu nie mają także co najmniej trzy inne kluby. Tradycyjnie znakomitymi wynikami może pochwalić się Betard Sparta (około 6800), a ponadto z przytupem w najwyższej klasie rozgrywkowej zadomawiają się Cellfast Wilki. - Sprzedaliśmy jak na razie 4 500 karnetów, co jest bardzo dobrym wynikiem - chwalił się sam prezes, Grzegorz Leśniak, na łamach nowiny24.pl. Uśmiech na ustach zobaczymy również w Grudziądzu (około 2300), gdzie przegoniono chociażby aspirującego do medalu For Nature Solutions Apatora Toruń.