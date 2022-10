Kupili gwiazdę za miliony. Mają jednak większy atut

Dobre zakupy, to nie jest największy atut Wilków Krosno

O tym, że w Krośnie nie jest łatwo przekonał się nawet mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W finale IMP na tym torze męczył się on okrutnie. Problemy miał też Maciej Janowski. Stelmet Falubaz w pierwszym meczu finałowym eWinner 1. Ligi też długo nie mógł się połapać, o co chodzi i jak tam skutecznie jeździł. Kiedy już się połapał, to było za późno na uzyskanie w miarę korzystnego wyniku. Wielu fachowców mówi, że wygrana 50:40 w tamtym spotkaniu przesądziła o awansie Wilków do PGE Ekstraligi.