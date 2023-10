Kupił prawdziwych asów. Kibice pytają, dlaczego dopiero teraz

Kai Huckenbeck jest już oficjalnie nowym zawodnikiem Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, do drużyny dołączy także Krzysztof Buczkowski. Jeśli zostanie Lyager i dojdzie Soerensen, to może być bardzo mocny kandydat do awansu. - Tylko dlaczego teraz, kiedy straciliśmy Wiktora? - pytają kibice, którzy słusznie zauważają, że te nazwiska plus rewelacyjny junior to byłaby mieszanka na awans do PGE Ekstraligi.