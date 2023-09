Kupią juniora od spadkowicza i zamkną skład na Ekstraligę

Krzysztof Sadurski, junior Cellfast Wilków Krosno, to może być brakujące ogniwo Enea Falubazu Zielona Góra. Wilki po spadku do 1. Ligi nie potrzebują Sadurskiego. Mają bowiem Szymona Bańdura i Piotra Świercza. W odwodzie są wychowankowie klubu z żużlowej akademii.

Poza wszystkim dla Wilków sprzedaż Sadurskiego, to ostatnia szansa, by odzyskać jakieś pieniądze. Przed sezonem 2022 kupili go z Unii Leszno za 320 tysięcy złotych. Sadurski w pierwszym sezonie pomógł w awansie, w kolejnym robił co w jego mocy, by pomóc drużynie w utrzymaniu. Miał dobry początek, potem nieco zgasł, ale sezon 2023 nie był najgorszy w jego wykonaniu.

Ostatnia szansa na duży kontrakt

Wcześniej wspominaliśmy, że to ostatnia szansa dla Wilków, by odzyskać pieniądze za zakup Krzysztofa Sadurskiego z Fogo Unii Leszno. Krośnianie oczekują za swojego zawodnika kwoty blisko 300 tysięcy złotych za transfer definitywny, co pozwoliłoby wyjść niemalże na zero. To bardzo rozsądny ruch działaczy Wilków, bo po ukończeniu wieku juniora przez Sadurskiego jego cena znacząco spadnie - chyba, że przyszły sezon będzie wybitny w jego wykonaniu i znajdą się chętni, by zakontraktować Sadurskiego na pozycję U-24.