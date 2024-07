Kupią gwiazdę za grosze. To będzie strzał w dziesiątkę

Transfery. PSŻ Poznań buduje skład na sezon 2025

Prezes Jakub Kozaczyk błyskawicznie zatrzymał na kolejny sezon lidera zespołu Ryana Douglasa . Australijczyk to objawienie tego sezonu na drugim szczeblu rozgrywkowym, więc prekontrakt jest sporym sukcesem poznańskiego klubu. Co dalej? Duże szanse na przedłużenie kontraktu ma Aleksandr Łoktajew, który od kilku tygodni znajduje się w wybornej formie. Nie bez szans jest też Matias Nielsen. Poszukiwań trzeciego zawodnika zagranicznego jednak nie można wykluczyć. Na rynku zawsze jest jakaś okazja .

Priorytetem dla PSŻ-u jest znalezienie mocniejszego Polaka od Szymona Szlauderbacha (średnia biegowa 1,456). Sondowano możliwość powrotu Marcina Nowaka, ale ten zawodnik zostaje w Texom Stali Rzeszów. Z powrotem do PSŻ-u łączy się też Norberta Krakowiaka, dla którego może zabraknąć miejsca w kadrze Cellfast Wilków Krosno. O prawdopodobnym składzie ekipy z Podkarpacia pisaliśmy TUTAJ. W przypadku awansu Abramczyk Polonii kandydatem do startów w Poznaniu jest Mateusz Szczepaniak (interesują się nim też Wilki).



Do zmiany dojdzie także w formacji młodzieżowej. Wiek juniora po tym sezonie zakończy Kacper Grzelak, więc mile widziany w PSŻ-cie byłby nowy lider formacji. W ostatnich latach Poznaniu potrafili wyciągnąć z zewnątrz ciekawego młodzieżowca. Przed rokiem pod koniec zmagań wypożyczyli nawet Oskara Hurysza, aktualnie zdobywającego punkty dla ekstraligowego NovyHotel Falubazu Zielona Góra. Co z Grzelakiem? Według naszych informacji ma duże szanse na to, aby pozostać w PSŻ-cie na pozycji U24.