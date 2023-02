Kumpel ze szkółki bije go na głowę

W 2021 roku w Bydgoszczy odliczano zaś dni do 23 maja. Wtedy to 16 lat skończył Wiktor Przyjemski, który do zespołu wszedł "z buta", punktując od samego początku. Oczywiście miewał nieregularne wyniki, ale ewidentnie było widać wielki potencjał. To co jednak stało się, w sezonie 2022, przeszło najśmielsze oczekiwania. Najlepszy Polak w lidze, reprezentant Polski, uczestnik finałów indywidualnych mistrzostw świata. Czy to sukcesy żużlowca z PGE Ekstraligi? Nie, to zeszłoroczne fakty na temat 17-letniego Przyjemskiego. Wprawił żużlową Polskę w szok.