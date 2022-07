Od początku sezonu uwaga całego świata zgodnie skoncentrowana jest na Red Bullu i Ferrari. Nie ma w tym niczego dziwnego, bowiem w zasadzie tylko te dwie stajnie pojedynkują się zarówno w klasyfikacji konstruktorów, jak i kierowców. Nie oznacza to jednak, że pozostałe zespoły smacznie sobie śpią i oczekują na koniec sezonu, po to by w kolejnym ruszyć z kopyta i znów przypomnieć o sobie fanom motorsportu.

Mercedes nie spocznie na laurach

My osobiście jesteśmy pod wielkim wrażeniem Mercedesa, który z wyścigu na wyścig dokonuje coraz większych postępów. Trzy podia z rzędu Lewisa Hamiltona nie wzięły się znikąd. Ponadto z zespołu dochodzą coraz bardziej optymistyczne wieści mówiące chociażby o tym, iż udało się rozwiązać problem z podskakiwaniem bolidu na prostych. Parafrazując klasyka, jeżeli sam Toto Wolff mówi, że jego teamowi udało się zredukować stratę do 0,2 sekundy, to wiedz że coś się dzieje.

Robert Kubica: Zmieniły się możliwości, uczyłem się wyścigów na trybunach. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Co warto zaznaczyć, Niemcom wciąż mało i na nadchodzący weekend we Francji team z Brackley przygotuje kolejne poprawki, które w połączeniu z równą nawierzchnią na torze Paul Ricard mają umożliwić kierowcom nawet walkę o zwycięstwo. - Spodziewamy się tego, że będą bardzo szybcy. Zresztą pokazują przebłyski już od dobrych paru tygodni, co oznacza że powoli wracają do gry. Dla fanów to jednak dobrze, że trzy zespoły będą w stanie walczyć o wygrane - oznajmił szef Red Bulla, Christian Horner, na łamach Motorsport.com.

Polacy czekają na piątek

Zapowiedzi zapowiedziami, a wszystko wyjaśni nam sport. Transmisję z niedzielnych zmagań obejrzycie tradycyjnie w Eleven Sports 1 i Polsat Box Go. Jej początek zaplanowano na godzinę 14:55. Polscy kibice swoje święto będą mieli już w piątek, kiedy to w pierwszym treningu do jednomiejscowego bolidu po raz kolejny w tym roku wsiądzie nie kto inny jak Robert Kubica.

Harmonogram transmisji z Grand Prix Francji 2022:

22.07 (piątek) Trening 1 z udziałem Roberta Kubicy - 13:55, Eleven Sports 1

22.07 (piątek) Trening 2 - 16:55, Eleven Sports 2

23.07 (sobota) Trening 3 - 12:55, Eleven Sports 1

23.07 (sobota) Kwalifikacje - 15:55, Eleven Sports 1