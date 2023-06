Kubera na meczu w Lublinie. Padło pytanie o powrót

Platinum Motor Lublin musi radzić sobie bez Dominika Kubery po tym, jak ten w czasie kwalifikacji do Grand Prix Polski w Warszawie stracił panowanie nad motocyklem i z pełnym impetem uderzył plecami o tor. Okazało się, że zawodnik złamał kręgosłup. Dwa dni później przeszedł operację, a teraz walczy o powrót do sportu.

Kubera powiedział, kiedy może wrócić na tor

- Myślę, że jest dobrze. Lekarz jest zadowolony z moich wyników badań, a mnie to pociesza w tej sytuacji. Jeżeli lekarze wyrażą zgodę i w pełni będzie wszystko gotowe, to dopiero wtedy będę starał się wracać. Nic nie będę przyspieszał - powiedział dość lakonicznie.

Co z tego można wywnioskować? Na pewno to, że Kubera nie chce nic przyspieszać i zamierza spokojnie podejść do tematu powrotu. Trudno dziwić się takiemu podejściu, bo przecież uraz kręgosłupa jest tym z kategorii najpoważniejszych. Wygląda więc na to, że kibice muszą uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na deklaracji konkretnej daty pierwszych treningów swojego pupila.