Kto zostanie u nich po kiepskim sezonie? Będzie rewolucja

Orzeł zmieni sztab szkoleniowy?

W Łodzi raczej w sezonie 2024 nie będzie pracował trener Marek Cieślak. To były selekcjoner reprezentacji Polski odpowiadał za budowę zespołu i koncepcja wprowadzona w życie nie wypaliła. W trakcie sezonu Cieślak sprowadził jeszcze Rune Holtę, choć pojawiały się sygnały, że jest to błąd . Postawił jednak na swoim i Norweg z polskim paszportem zawodzi. Słyszymy, że główny sponsor klubu - Witold Skrzydlewski nie wnikał w decyzje szkoleniowca, tylko od początku mu zaufał.

Odpowiedzialność za wynik ponosi więc Cieślak. Budowa drużyny rozpoczęła się dość późno, wtedy większość pierwszoligowych zawodników miała już porozumienia w swoich klubach. Z poprzedniego sezonu został Niels K. Iversen, ale takiego Timo Lahtiego Cieślak już wyrwał z Gdańska. Głównym powodem nie była jednak osoba trenera, tylko zaległości finansowe Wybrzeża wobec Fina.



Oprócz Cieślaka z klubem ma pożegnać się też trener Piotr Świderski. Kto pojawi się w ich miejsce? Ostatnio mówi się o Piotrze Baronie w kontekście ZOOLeszcz GKM-u. Gdyby trafił on do Grudziądza, to wolny byłby Janusz Ślączka, który w przeszłości pracował już w Łodzi i do teraz utrzymuje ze Skrzydlewskim naprawdę bardzo dobre relacje. Powrót jest wielce prawdopodobny.