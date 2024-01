Kto zje lunch z wielkim mistrzem? Zacięta walka kibiców

Coraz mniej dni pozostało do tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W aktywną pomoc dla fundacji Jurka Oswiaka włączają się między innymi kluby żużlowe, które przygotowują dla kibiców ciekawe aukcje. Popularnością cieszy się zwłaszcza ta stworzona przez Texom Stal. Do wylicytowania w niej jest jeden dzień z Nickim Pedersenem, czyli trzykrotnym indywidualnym mistrzem świata. - To niepowtarzalna okazja, aby przeżyć coś niesamowitego – zachęcają rzeszowianie na Facebooku.