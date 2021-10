Kto wypadnie z 2. Ligi Żużlowej? Wiele klubów może mieć problemy

Już od dawna wiadomo, że Stal Rzeszów i PSŻ Poznań zmagają się z potężnymi problemami finansowo-organizacyjnymi. W obu tych klubach nie działo się ostatnio najlepiej, choć w PSŻ ma nastąpić nowe otwarcie, przy udziale innych nazwisk niż poprzednio. Plany planami, a różnie może być. Wielokrotnie były już huczne zapowiedzi, z których niewiele wynikało. W Rzeszowie w ostatnim czasie zrobiło się jakby nieco stabilniej, ale sezon 2021 znów przyniósł różnego rodzaju problemy. Start obu tych zespołów nie jest wykluczony, ale nie można również traktować go w kategoriach czegoś pewnego.

Fatalnie wygląda sytuacja Kolejarza Rawicz, który ostatnio poinformował, że nie będzie już mógł liczyć na współpracę z Fogo Unią Leszno. To właśnie dzięki tej fuzji udało się w końcu rawicki żużel postawić na nogi i spowodować, że tamtejszy klub przestał być outsiderem. W tym roku Kolejarz był czołową ekipą drugoligowych rozgrywek i odpadł dopiero w półfinale, przegranym z Trans MF Landshut. Bardzo niepokojące informacje dochodzą nas także z Tarnowa. Unia spadła z eWinner 1. Ligi, ale bardzo prawdopodobne, że nie przystąpi do rozgrywek na najniższym szczeblu.

Nie będzie komu jechać?

W obliczu tej sytuacji, powoli należałoby zacząć się zastanawiać nad ewentualnym połączeniem eWinner 1. Ligi i 2. Ligi Żużlowej. Na razie pewniakiem do startu w tych drugich rozgrywkach jest łotewski Lokomotiv Daugavpils, który żadnych problemów nie ma. OK Bedmet Kolejarz Opole z kolei zmaga się z pewnymi, ale raczej nie powinno zagrozić to udziałowi tego zespołu w lidze. Pytanie, jak do nowego sezonu podejdzie opolskie zaplecze sponsorskie, zapewne wybitnie już sfrustrowane po niedawno zakończonych rozgrywkach. Kolejarz przegrał awans na ostatniej prostej. Niektórych może to zniechęcić.

Żeby zorganizować rozgrywki ligowe, potrzebnych jest minimum 5-6 zespołów. Póki co, nie widać tylu kandydatów. Wiele wskazuje na to, że może nastąpić konieczność połączenia lig. Można by wówczas zorganizować 10-cio lub 11-sto zespołową eWinner 1. Ligę. Pytanie, jak na to zapatruje się GKSŻ i telewizja. Tu może pojawić się kłopot. Fakty są jednak takie, że na chwilę obecną format 2. Ligi Żużlowej prezentuje się bardzo niepokojąco.

Zdjęcie Metalika Recycling Kolejarz Rawicz / Paweł Czarny / Flipper Jarosław Pabijan