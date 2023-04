Kto wyleci z zespołu? Mistrz świata ma swoje typy

Woffinden czuje się bezpieczny

Tai Woffinden to ulubieniec wrocławskiej publiczności. Brytyjczyk wielokrotnie podkreślał, jak bardzo związany jest z Wrocławiem i Spartą. Woffinden pod swoje skrzydła przygarnął Daniela Bewley’a. Trzykrotny indywidualny mistrz świata jest pewny, że ta dwójka nie rozstanie się ze Spartą.

- Nie wiedziałem, że Sparta coś takiego planuje. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ogłosiłem już działaczom, że zostanę w Sparcie tak długo, jak tylko włodarze będą chcieli, bym jeździł w tym klubie. Szczerze mówiąc nawet nie wiem, że takie rzeczy są dyskutowane w Polsce. Przypuszczam, że z zespołem nie rozstanę się ja, ani Dan Bewley. Nie martwimy się o to - powiedział Tai Woffinden.

Zmiana tunera

Po raz kolejny przed sezonem Tai Woffinden emanuje pewnością siebie. Już w serialu To jest Sparta na kanale Youtube opowiadał, że wszystkie zmiany, jakich dokonał w zeszłym sezonie były z myślą o nadchodzących rozgrywkach. Brytyjczyk miał już czas na zaznajomienie się z nowymi jednostkami napędowymi.

- Z Ashley’em Holloway’em zajęło trochę, by lepiej się poznać i zrozumieć, czego oczekuję od silników. W zeszłym roku mieliśmy jednak sporo czasu. Oczywiście wszystko skomplikowała kontuzja tuż przed finałem Speedway of Nations. Na szczęście w przerwie zimowej w Australii miałem okazję testować nowy sprzęt i teraz jestem optymistycznie nastawiony do sezonu - stwierdził Tai Woffinden.