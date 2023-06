Kto spadnie z Ekstraligi? „Te mecze będą kluczowe”

- Jeśli GKM wygrał z Motorem, to Wilki z Unią chcąc wrócić do stanu, który był przed tamtym meczem, także musiałyby pokonać Motorem. Mecze Wilków z Motorem i Unii z Motorem będą kluczowe dla układu tabeli - zauważa Krzysztof Cegielski, były żużlowiec i ekspert.

Czy stać ich na to, żeby pokonać Motor u siebie?

Pytanie, czy Wilki i Unia są w stanie wygrać u siebie z Motorem? - Jeśli Motor na wyjazdach dalej będzie taki słaby, jak w Grudziądzu, to wszystko jest możliwe - stwierdza Cegielski. - A czy będzie? Myślę, że w Grudziądzu Motor dostał lanie, bo Hampel i Lindgren nie czują tego toru. To stąd wzięły się problemy mistrza w spotkaniu z GKM-em. W Lesznie i w Krośnie Motor już nie powinien mieć takich kłopotów. W Lesznie zawodnicy Motoru lubią jeździć.

Teraz to GKM jest w najlepszej sytuacji

- Teraz to Wilki są w najgorszej sytuacji, bo jeśli przegrają w Grudziądzu za trzy i będą miały na koniec tyle samo punktów, co GKM to spadną, mając gorszy bilans bezpośrednich spotkań z tym zespołem. W sumie to Wilki, poza wygraną z Motorem, powinny się postarać o punkt bonusowy w Grudziądzu, bo to też wiele im da - kwituje nasz ekspert.