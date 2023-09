Kto oprócz dziewczyn polubi brąz? W Toruniu spotkanie ślepego z kulawym

For Nature Solutions Apator Toruń - Tauron Włókniarz Częstochowa

Mateusz Wróblewski: Nie chcę umniejszać tym zespołom, czy obrazić kibiców, ale zważywszy na przebieg półfinałów, mecz o brąz DMP można nazwać spotkaniem niewidomego z kulawym. To, co pokazał Włókniarz w konfrontacji z Motorem woła o pomstę do nieba. Z kolei mecz Apatora we Wrocławiu to czysta kompromitacja podopiecznych Jana Ząbika. W obu zespołach nie ma atmosfery. Jan Ząbik na łamach Interii podkreślał, że zawodnicy nie inwestują w sprzęt, z kolei Kacper Woryna podkreśla w telewizyjnych wypowiedziach, że we Włókniarzu była "stypa" w parku maszyn. Naprawdę trudno wytypować wynik dwumeczu, ale sądzę, że w pierwszym meczu to Apator będzie lepszy, a zespół do zwycięstwa poprowadzi niezawodny Emil Sajfutdinow.

Typuję wynik: 48:42

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Emil Sajfutdinow

Marta Półtorak: Nie zapisałam się do grupy, która uważa, że torunianie skompromitowali się we Wrocławiu. Kontuzje, wypadki losowe bardzo często albo rozklejają zespoły, albo je cementują, wyzwalają dodatkową energię. Jak w tej polskiej piosence o super mocach. W Sparcie sprawdził się ten optymistyczny scenariusz, we wrocławian strata Maćka Janowskiego i Charlesa Wrighta wyzwoliła nadprzyrodzone siły. Paru zawodników Apatora pojechało poniżej swoich możliwości, ale tak się zdarza i nie ma co się pastwić nad ta drużyną. Mecz o brąz będzie zupełnie nowym rozdziałem.

Mimo, że Częstochowa dysponuje ogromnym potencjałem, w tej chwili wyższe notowania ma u mnie Apator. We Włókniarzu balonik pękł z hukiem. Zawodnicy chadzają własnymi ścieżkami i nie widać wyraźnego lidera, który wziąłby odpowiedzialność. Nie ma tego legendarnego w każdej dyscyplinie sportu team spirit i Toruń to wykorzysta.

Najlepiej punktujący zawodnik: Emil Sajfutdinow

Typuję wynik: 50:40





Plstinum Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

Mateusz Wróblewski: To, co przewidywali przed sezonem eksperci, stało się faktem. Sparta i Motor spotkają się w finale PGE Ekstraligi. Szkoda tylko, że oba zespoły nie pojadą w pełnych składach. Sparta będzie bardzo mocna osłabiona, bo w jej szeregach zabraknie Taia Woffindena oraz Macieja Janowskiego. Tym samym Daniel Bewley, Artiom Łaguta i Bartłomiej Kowalski praktycznie we trójkę muszą ciągnąć wynik zespołu. By mieć jakiekolwiek szanse na odrobienie strat, Sparta musiałaby w Lublinie zakręcić się wokół 43 punktów, a z perspektywy zestawień obu drużyn wydaje się to niewykonalne.

Typuję wynik: 53:37

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Bartosz Zmarzlik

Marta Półtorak: Teoretycznie gospodarze powinni zlać Spartę aż wióry polecą. Ściany pewnie pomogą, a Motor będzie strasznie najeżony, żeby przed rewanżem na Stadionie Olimpijskim wypracować solidną zaliczkę z poturbowaną Spartą. Motor jest ekipą kompletną, bez słabych ogniw, a Dariusz Śledź nie będzie mógł skorzystać ze swoich dwóch muszkieterów: Janowskiego i Woffindena. Odpowiedzialność za wynik spadnie więc na barki Bewleya, Łaguty, Pawlickiego i juniora - Bartka Kowalskiego.

W drugiej części sezonu lublinian dopadła mała plaga urazów, a mimo to walec się nie zatrzymywał. Wrocław w tej konfiguracji nic nie musi, tylko może. To lublinianom już znawcy wieszają złote medale na szyjach, a ja uważam, że to nie będzie dla faworyta finału kaszka z mlekiem.

Najlepiej punktujący zawodnik: Artiom Łaguta

Typuję wynik: 54:36

Motor Lublin podczas narady / Przemysław Gąbka / Flipper Jarosław Pabijan

Robert Sawina i Jan Ząbik / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski