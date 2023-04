Kto do odstawki? Będzie kolejka do składu

Arged Malesa zbudowała bardzo silny skład na 1. Ligę Żużlową, ale po zimowych transferach wyżej oceniano zespoły z Zielonej Góry i Bydgoszczy . Ostrowianie byli uznawani za trzecią lub czwartą siłę na zapleczu PGE Ekstraligi. Szpital w drużynie (kontuzje Victora Palovaary, Tobiasza Musielaka i Sebastiana Szostaka) zmusił działaczy i sponsorów do wzmocnień. Padło na dwóch 20-latków, choć Brytyjczyk został sprowadzony głównie z myślą o rozgrywkach U24 Ekstraligi . W domowym meczu z ROW-em (45:44) kibice drżeli o zwycięstwo do samego końca. Obawiali się też o stan zdrowia Grzegorza Walaska, ale doświadczony żużlowiec po upadku w 15. wyścigu na szczęście nie dołączył do grona kontuzjowanych.

Tak będzie wyglądał skład Arged Malesy?

Przed pozyskaniem Gustsa i Flinta, w kadrze Arged Malesy było pięciu seniorów, czyli każdy mógł być spokojny o miejsce w składzie. Kiedy wrócą kontuzjowani, to o jazdę będzie jednak troszkę trudniej. Łotysz powinien wylądować pod numerami 8/16 i czekać na swoją szansę. Nie licząc polskich juniorów, to Gusts i Flint jako jedyni spełniają warunki zawodnika U23. Matias Nielsen ma przecież 24 lata. To oznacza, że Staszewski może korzystać z Duńczyka, wystawiając go tylko pod numerami 1-5 i 9-13.



Tobiasz Musielak, Grzegorz Walasek i Oliver Berntzon są pewniakami do regularnej jazdy. Trudno wyobrażać sobie problemy tych zawodników z regularnym zdobywaniem dwucyfrowych zdobyczy punktowych. Kogo zatem może zmieniać Gusts, zakładając, że będzie lepszy od Flinta i wychowanków Arged Malesy? Obawiać się o miejsce może Nielsen, choć on akurat zaczął sezon od dwóch bardzo dobrych występów (10+1 w sześciu startach i 9+2 w pięciu). Najbardziej zagrożony jest jednak Victor Palovaara. Dyspozycja Szweda to wielka zagadka. Na torach 1. Ligi zanotował tylko sześć występów w 2018 roku. Jego akcje stoją najniżej, a na domiar złego od początku rozgrywek leczy złamaną kość nadgarstka.