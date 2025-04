Księgowa Motoru Lublin rwie włosy z głowy. Dwa mecze za milion złotych

Motor Lublin wyda milion złotych za 30 minut pracy

Z tego wynika, że w 15 minut, bo mniej więcej tyle trwają same wyścigi, zawodnicy zgarnęli ponad pół miliona złotych. Po dwóch kolejkach mistrzowie Polski na pewno przebiją milion złotych , bo przyjeżdża do nich drużyna z Częstochowy. Akcje Krono-Plast Włókniarza na papierze są zdecydowanie niżej w porównaniu do Zielonej Góry.

Kępa podpisał rekordowy kontrakt z Orlenem na 2025-2026

Prezesi klubów, nawet tych najbogatszych, nieraz żartują, że ich drużyna mogłaby 18 razy w sezonie uzyskać 46 punktów. Chodzi przede wszystkim o aspekt finansowy. W Lublinie mogą sobie jednak na to pozwolić. Ich budżet to około 30 milionów złotych . Takich pieniędzy w żużlu dotąd nie było.

Ból głowy sztabu Motoru

Odchodząc nieco od tematów finansowych, to sztab szkoleniowy z Lublina ma niemały ból głowy . Popularna opinia wśród kibiców w przypadku dream teamów jest taka, że trener i menadżer mają samograj. Jest to krzywdzące, bo niełatwo jest utrzymać w ryzach zespół napakowany największymi gwiazdami na świecie.

Nawet wyznaczanie zawodników do biegów nominowanych może ich poróżnić. Jak już wyżej wspomnieliśmy są to duże pieniądze. Zawodnik średnio za jeden bieg może zyskać od 8 do 24 tysięcy złotych. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że w odwodzie mają jeszcze 19-letniego Wiktora Przyjemskiego, który garnie się do jazdy. I głupio jest go nie wystawiać, kiedy po trzech startach ma 9 punktów.