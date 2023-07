„Książę Monako” lubi pławić się w luksusach. Kosmiczna oferta dla 46-latka

Nicki Pedersen to jedna z najbardziej barwnych postaci żużla. Nikt nie potrafi przejść obok niego obojętnie. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Kiedy zakłada kask, zmienia się w innego człowieka, który potrafi nadepnąć rywalom na odcisk. Nawet tak spokojny zawodnik, jak Greg Hancock rzucił się na niego z pięściami, a Matej Zagar nazwał go "kut***". W Danii prawie każdy wie, kto to jest Pedersen. Tam jest celebrytą. Zapraszali go do "Tańca z gwiazdami", ale nie chciał się wygłupiać. Wpuścił jednak kamery do swojego domu i wszyscy mogli zobaczyć reality show z jego udziałem.