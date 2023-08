Krytykuje swoich zawodników, ale wciąż wierzy w awans

Dzięki temu, że wszyscy gospodarze ćwierćfinałowych spotkań PGE Ekstraligi w zeszłą niedzielę przegrali swoje mecze, Unia Leszno nie jest na straconej pozycji, by walczyć o awans do półfinału z pozycji szczęśliwego przegranego. Do tego potrzebna jest jednak skuteczna jazda kogoś więcej, niż tylko Janusza Kołodzieja i Grzegorza Zengoty. Gorzkich słów w kierunku swoich podopiecznych nie szczędził menedżer Unii, Piotr Baron.