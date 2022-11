Krytykują wicemistrza za transfery. Z tego rozliczą prezesa

Cellfast Wilki Krosno pokazały, jak to się robi

- Przykład Wilków Krosno (już po awansie zakontraktowały Jasona Doyle'a, Krzysztofa Kasprzaka, Mateusza Świdnickiego i Denisa Zielińskiego - dop. aut.) pokazuje, że można było tę drużynę wzmocnić bardziej. Fajfer pewnie krępował ręce, ale można było usiąść do stołu. Prezes klubu będzie rozliczony z wyników. Jego obowiązkiem jest stworzyć jak najsilniejszą drużynę. Tu zabrakło determinacji, by pozyskać bardziej wartościowych zawodników - ocenił Zmora.

Stal Gorzów nie skorzystała z otwartej furtki

- Ta zmiana regulaminu otwierała furtkę na rozmowy i tego Stal nie wykorzystała - zauważył Miłkowski. - Nie wiem, z jakich powodów? Finansowych, czy ludzkich, bo dała słowo Fajferowi. Stal została z tym, co jest i to jest niepokojące, bo Wilki, GKM i Unia Leszno w międzyczasie się wzmocniły. Można by przyjąć z zadowoleniem Fajfera, gdyby Wilki i GKM pozostały słabe. Wtedy zima byłaby spokojna.

Miłkowski zwrócił uwagę, że kolejnym problemem będzie to, że Stal ma kontuzjogennych zawodników i to jest fakt. Martin Vaculik, który ma być liderem po odejściu Zmarzlika średnio raz na rok wypada na jakiś czas z jazdy. Dopóki był Zmarzlik, to nie dokuczało to aż tak bardzo. Za rok może to być jednak olbrzymi problem. I nawet ewentualna zz-tka nie załata dziury po Vaculiku.