Krytykowana gwiazda ciągle na bezrobociu, odrzucił ofertę. "Czeka na frajera"

Drugi raz z rzędu Zagar ze znalezieniem klubu postanowił poczekać do wiosny. Rok temu to mu się udało, ale wynikami w INNPRO ROW-ie Rybnik nie zachęcił pozostałych klubów do podpisania z nim kontraktu na sezon 2024. Wiosną kilku zawodników znalazło pracę, a o Słoweńcu zrobiło się strasznie cicho. Jesteśmy już na półmetku rozgrywek, prawie wszyscy mają kluby. Jednym z ostatnich wolnych żużlowców na rynku pozostał właśnie Matej Zagar.



To nie jest tak, że 41-letni gwiazdor nie otrzymał żadnego telefonu. Niedawno wysłał nam screena z rozmów z ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz, z którego wynikało, że to on odrzucił propozycję ekstraligowca. - Nie, dziękuję. Wszystkiego najlepszego na dalszą część sezonu - taką wiadomość Zagar wysłał do Rafała Wojciechowskiego, kierownika GKM-u. Screen dowodzi, że grudziądzanie oferowali Słoweńcowi 50 tysięcy złotych za sam podpis oraz klubowe silniki, które po sezonie miałyby stać się jego własnością. Nie wystarczyło.



Reklama