Krytyka juniora. Mówią, że naoglądał się kolegi

Pludra został skrytykowany nawet przez Janusza Kołodzieja, człowieka wybitnie stonowanego, wesołego i spokojnego w osądach . Trudno zresztą o jakiekolwiek słowa obrony dla juniora, bo po pierwsze atak był zdecydowanie przesadzony i zwyczajnie głupi, a po drugie nosił pewne znamiona celowości, o co oczywiście zawodnika wprost nie podejrzewamy. Pludra starł się wcześniej z Holderem, więc jakiś tam motyw mógł mieć. Krytykę pod jego adresem można usłyszeć nawet w środowisku grudziądzkim, a takie rzeczy rzadko się zdarzają, bo jak wiemy kibice bywają zaślepieni, gdy przychodzi do obiektywnej oceny miejscowych .

Coraz więcej osób porównuje też Pludrę do Pedersena, który od dawna ma łatkę brutala, nieliczącego się ze zdrowiem rywali. Mnóstwo zawodników wpakował do szpitala, wielu zakończył zawody, a Wiesławowi Jagusiowi pośrednio całą karierę. - Kacper chyba podgląda Nickiego nie pod takim kątem, pod jakim powinien. Oczywiście, Pedersen to wielki mistrz i to nie ulega wątpliwości. Ale może lepiej nie jeździć w taki sposób. A odnoszę wrażenie, że Pludra za bardzo się do niego upodabnia - pisze jeden z kibiców GKM-u, a wielu mu wtóruje.