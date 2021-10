Krystian Pieszczek jak Kacper Gomólski? ROW Rybnik da mu 7 prezentów

EWinner 1. Liga - mimo iż stanowi dopiero drugi poziom rozgrywek w polskim żużlu - nie jest przedszkolem. Z uwagi na coraz to mocniejsze "murowanie" dostępu do PGE Ekstraligi, na zapleczu ściga się wielu naprawdę uznanych zawodników. Boleśnie przekonał się o tym Krystian Pieszczek, który zakończył miniony sezon z tragiczną średnią 1,636 punktu na bieg. Ostatni raz tak słabo na zapleczu PGE Ekstraligi spisał się w sezonie 2012, gdy miał... 17 lat! Zresztą, w tym roku wyżej od niego sklasyfikowano choćby 16-letniego Wiktora Przyjemskiego z Abramczyk Polonii Bydgoszcz.

Najpierw oddał opaskę

To właśnie w słabej formie Krystiana Pieszczka kibice Zdunek Wybrzeża Gdańsk upatrywali przyczynę tego, iż mimo ekstraligowych aspiracji ich klub zakończył rozgrywki na czwartym miejscu tabeli. 26-latek jeszcze w trakcie sezonu zrzekł się opaski kapitańskiej, a już kilka tygodni po ostatnim meczu ogłosił transfer do ROW-u Rybnik.

- Potrzebuję zmiany, dodatkowego bodźca. Zmiana klubu, tym bardziej macierzystego zespołu, to zawsze trudna chwila. Mam nadzieję, że zrozumiecie - mnie i klub, że trzeba sprawdzić coś nowego. Z Gdańskiem się nie żegnam, lecz do zobaczenia - tłumaczył w oficjalnym oświadczeniu adresowanym do fanów Zdunek Wybrzeża.

Dadzą mu 7 prezentów

ROW Rybnik wie co robi - już wcześniej bowiem wyciągał pogrążonego w kryzysie żużlowca ze Zdunek Wybrzeża i pomagał mu w wyjściu na prostą. Tak było chociażby rok temu z Kacprem Gomólskim, który po fatalnym sezonie 2020 rozważał nawet zakończenie kariery. Po transferze na Gliwicką jego kariera ponownie nabrała rozpędu. Co prawda ostatnie mecze bieżącej kampanii nie były dla niego tak udane, jak te kwietniowe, ale i tak poprawił swą ubiegłoroczną średnią o około 0,3 punktu.

Pieszczek stoi teraz przed podobną, a może nawet jeszcze większą szansą. Co prawda - w przeciwieństwie do Gomólskiego - nie może liczyć na współpracę z trenerem Markiem Cieślakiem (jego odejście z ROW-u jest tajemnicą poliszynela), ale za to dostanie co najmniej 7, a może nawet 9 okazji do występu na bardzo lubianym przez niego obiekcie przy Gliwickiej 72. Mimo tegorocznego kryzysu, w czerwcu zdobył tam aż 4 trójki. To nie przypadek - rok temu przyjechał do Rybnika jako gość ekstraligowego GKM-u i również opuszczał stadion z dwucyfrówką (10+1).