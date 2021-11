​Królowe polskiego żużla. One też rządzą tym sportem

Z każdym rokiem to wrażenie jest już inne. Obyczaje w żużlu jakby łagodniały, a spora w tym zasługa kobiet, które w tym "czarnym sporcie" odnalazły się doskonale. Wiele z nich pracuje w mediach czy funkcjonuje w pionach administracyjnych klubów, zajmując się sprawami organizacyjnymi czy marketingowymi, ale są też takie, które naprawdę rozdają w nim karty, współrządząc nim na równi z mężczyznami.

Poznajmy królowe polskiego żużla!

Ilona Termińska

Ilona Termińska (prezes eWinner Apatora Toruń) - zwyciężczyni tegorocznej giełdy transferowej. To ona ściągnęła do Torunia wielkie gwiazdy w postaci Patryka Dudka i Emila Sajfutdinowa, ustawiając swój zespół w roli jednego z faworytów do wygrania ligi w sezonie 2022. W kontaktach z zawodnikami miła i sympatyczna, ale przede wszystkim niezwykle konkretna i potrafiąca postawić na swoim. Mocno dba o klubowe finanse. Gdy w zeszłym roku niechciany w klubie Jason Doyle odchodził do Fogo Unii Leszno, to ona najmocniej upierała się by leszczynianie za byłego mistrza świata zapłacili. Stanęło ponoć na 100 tysiącach złotych. Prywatnie żona właściciela klubu, byłego senatora RP, Przemysława Termińskiego.

Reklama

Krystyna Rusko

Krystyna Rusko (przewodnicząca rady nadzorczej WTS Sparty Wrocław) - wcześniej Krystyna Kloc. Od ponad ćwierć wieku z mężem Andrzejem Rusko budują potęgę wrocławskiego klubu. Przez wiele lat to ona była prezesem Betard Sparty. Jakiś czas temu zamienili się jednak miejscami. Znakomita organizatorka, podczas meczów na Stadionie Olimpijskim nie rozstaje się z krótkofalówką, by móc zapanować nad wszystkim. Dla żużlowców "druga mama", zawsze troskliwa i opiekuńcza, bardzo emocjonalnie reagująca na ich występy, ale zdarza się, że surowa i wymagająca. W tym roku, po 15 latach wyczekiwania razem z mężem doczekali się, że ich "dziecko", ich ukochany klub, został wreszcie najlepszy w Polsce.

Zdjęcie Patrycja Świącik-Jeż razem z ojcem Michałem Świącikiem. Z prawej Łukasz Banaś, częstochowski radny /Archiwum prywatne /archiwum prywatne





Patrycja Świącik-Jeż

Patrycja Świącik-Jeż (dyrektor sportowy Eltrox Włókniarza Częstochowa) - niezwykle elokwentna, sympatyczna. Na co dzień trzymająca w klubie pieczę nad sprawami finansowo-organizacyjnymi. Jako absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim jak ryba w wodzie czuje się podczas transferowej giełdy. Z racji twardości w negocjacjach żużlowcy nazywają ją "Żelazną Damą". Prywatnie córka prezesa i właściciela klubu Michała Świącika i żona klubowego mechanika Radosława Jeża.





Julia Chomska

Julia Chomska (psycholog sportowy) - najbardziej znana pani psycholog w polskim żużlu. Absolwentka SWPS w Sopocie. Ukończyła również studia podyplomowe z psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim. W sezonie 2020, w trakcie pandemii, oferowała żużlowców i osobom ze środowiska darmową pomoc psychologiczną. Stale współpracuje z Moje Bermudy Stalą Gorzów, prowadząc m.in. zajęcia z treningu mentalnego. Dołożyła w ten sposób swoją cegiełkę do paru medali zdobytych przed gorzowian w PGE Ekstralidze w ostatnich latach. Prywatnie córka trenera Stali, Stanisława Chomskiego.

Grażyna Makowska

Grażyna Makowska (zastępca dyrektora biura Sportu i Turystyki w Polskim Związku Motorowym) - Aż strach pomyśleć jak mógłby funkcjonować związek, gdyby nie ona. To przez jej ręce przechodzą wszystkie sprawy organizacyjno-finansowe związane z żużlem. Znakomita organizatorka, prawa ręka prezesa PZM, Michała Sikory i przewodniczącego GKSŻ, Piotra Szymańskiego. Członek Zespołu Ochrony Środowiska PZM.

Zdjęcie Marta Półtorak / Maciej Gocłoń / Newspix





Marta Półtorak

Marta Półtorak (żużlowy ekspert) - Od 1991 roku prezes firmy Marma Polskie Folie, zatrudniającej ponad 1000 osób. Do żużla trafiła w 2004 roku. Od 2009 roku była prezesem Speedway Stali Rzeszów (była pierwszą kobietą w Polsce piastującą tę funkcję). Chcieli dla niej jeździć najlepsi żużlowcy świata z Jasonem Crumpem na czele. Po sezonie 2013, po 10 latach sponsorowania, wycofała się ze wspierania żużla. Dziś obserwuje dyscyplinę z boku, udzielając się jako żużlowy ekspert.

Kinga Hepel



Kinga Hepel (żużlowa menedżerka) - ekonomista z wykształcenia, biegle władająca językiem angielskim. Od ponad 12 lat menedżerka Martina Vaculika. To ona przekuła talent słowackiego żużlowca w pieniądze, negocjując dla niego bardzo lukratywne kontrakty z najlepszymi klubami w Polsce.

Zdjęcie Łukasz Kaczmarek i Sandra Najmrodzka / Sandra Najmrodzka / materiały prasowe





Sandra Najmrodzka

Sandra Najmrodzka (żużlowa menedżerka) - ma w swoim teamie kilku zawodników, z których najbardziej znani to Vaclav Milik i Michał Gruchalski. Ze względu na umiejętność bardzo twardych negocjacji z prezesami klubów nazywana w środowisku "Czarną Mambą". Niezwykle skuteczna i konsekwentna w działaniu.