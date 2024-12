Król polskiego nekrobiznesu zagroził odejściem. Miliony poszły na marne, tylko to ich uratuje

Nie byłem tym zaskoczony. To pasuje do Witolda Skrzydlewskiego. W sumie liczyłem na to, że właśnie tak to się skończy. Cieszę się, że żużel nadal będzie w Łodzi. To byłaby ogromna strata z wielu powodów. Łódź jest ogromnym i bardzo ładnym miastem w centralnej Polsce. Stadion też prezentuje się bardzo dobrze. Kiedyś już nazwałem to miejsce centralnym portem żużlowym. Mam nadzieję, że już takie kłopoty się nie pojawią i żużel w tym mieście będzie piął się tylko i wyłącznie w górę

~ tłumaczy Krzysztof Cegielski.