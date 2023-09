Król Motoareny znów ciągnął drużynę za uszy! Apator bliżej brązowego medalu

Oba zespoły przystąpiły do dwumeczu o brązowy medal z takim samym nastawieniem - zmazać plamę po blamażu w meczach półfinałowych. Pierwsza seria startów przysporzyła kibicom sporo emocji. Co prawda w biegu juniorskim emocje generował brak umiejętności juniorów i dziwne straty pozycji, ale w trzecim wyścigu kapitalne ściganie zgotowała cała czwórka żużlowców. Paweł Przedpełski spadł z pierwszej, na ostatnią pozycję, a Emil Sajfutdinow na ostatnim okrążeniu wyszarpał zwycięstwo Mikkelowi Michelsenowi ku uciesze miejscowych fanów. Tak, jak Sajfutdinow zaczął, tak i skończył, bo Apator zwyciężył spotkanie głównie dzięki kapitalnej dyspozycji Emila Sajfutdinowa. Aż trudno wyobrazić sobie gdzie byłby Apator Toruń, gdyby nie kapitalna forma Sajfutdinowa.

Ten fragment należał do Apatora. Drabik uniknął kompromitacji

Druga seria startów należała do zawodników Apatora Toruń. Kapitalnie spisała się para Lambert - Przedpełski. Po starcie do piątego biegu wydawało się, że torunianie przegrają wyścig, ale już na przeciwległej prostej i Brytyjczyk i Przedpełski minęli Worynę i Drabika.

Ten drugi zresztą uniknął kompromitacji, bo w ósmej gonitwie jechał za Oskarem Rumińskim i nie za bardzo miał pomysł na wyprzedzenie juniora Apatora. "Uratował" go upadek Kacpra Woryny. Zawodnik gości zapoznał się z nawierzchnią, bo na łuku pękł mu łańcuch i zanotował defekt. Na jego nieszczęście upadek był nieprzyjemny, a Woryna trzymał się za bark, choć był zdolny do dalszej jazdy. W powtórce biegu Drabik bez problemu przyjechał przed Rumińskim.

Wcześniej wspomniana para, czyli Lambert i Przedpełski, błysnęła także w dziesiątym biegu. Paweł Przedpełski przez cały bieg bronił się przed atakami Mikkela Michelsena. Duńczyk na ostatnim łuku przeszarżował, postawiło go i z impetem uderzył o tor oraz o bandę. Na szczęście po dłuższej chwili Michelsen wstał i udał się o własnych siłach do parku maszyn.

Przełożył szybkość na wynik

Od początku spotkania widać było, że Jakub Miśkowiak dysponował prędkością w motocyklu. Co prawda wynik zawodnika Włókniarza tego wcale nie pokazywał, bo po dwóch startach miał na koncie zaledwie dwa punkty z bonusami, ale gołym okiem było widać, że ma ochotę na jazdę. W pierwszym wyścigu Miśkowiak przegrał z Sajfutdinowem, co było oczekiwane, z kolei w drugiej serii startów przeszkodził mu Leon Madsen. Miśkowiak rozwinął skrzydła dopiero w trzecim swoim biegu, wygrywając do spółki z Leonem Madsenem 5:1 z parą Lampart - Dudek.