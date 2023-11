"Najpierw kładł nacisk na to, żebym miał normalne dzieciństwo i czas na beztroską zabawę. Gdy już zacząłem edukację, to zależało mu, żeby to był mój priorytet. Jeśli chciałem uprawiać sport, to sugerował inne dyscypliny – judo, hokej, szermierkę czy siatkówkę. [...] Tata mógł mieć też obawy, czy udźwignę presję i chciał mi tego oszczędzić. Jeszcze gdy byłem dzieckiem, to towarzyszyły mi wielkie oczekiwania. Ludzie spodziewali się, że pójdę w ślady taty i zostanę wielkim żużlowcem. Że będę tak samo dobry, jak on, a może i lepszy. Tata chyba to przewidział i chciał dla mnie innej przyszłości" - mówił w wywiadzie dla serwisu sport.tvp.pl syn Zenona, Krystian Plech.