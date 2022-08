Choć Arged Malesa kończy sezon z zerem na koncie, bardziej rozczarowani po tym meczu mogą być zdecydowanie grudziądzanie. To oni byli liderem na początku rozgrywek i to oni chcieli w końcu awansować do fazy play-off. Kiedy jak nie teraz, skoro wchodzi sześć drużyn? No niestety, najwcześniej za rok. W piątek wieczorem GKM skończył ligę. Podobnie, jak Arged Malesa.