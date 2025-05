Mocne uderzenie gości na samym początku spotkania

Kapitalny występ juniora Sparty Wrocław i tragiczny upadek

Miał dwie indywidualne trójki, lecz w 10 biegu doszło do strasznego karambolu. Przy wyprzedzaniu Gleb Czugunow szczepił się motocyklem z Marcelem Kowolikiem. Podniosła się banda, pod która wpadł Gleb Czugunow. Rosjanin z polskim paszportem był niezdolny do dalszej jazdy. Na antenie Eleven Sports poinformowano, że zawodnik czuje ból od biodra po prawą nogę, aczkolwiek prawdopodobnie obyło się bez złamań.

Gwiazda Sparty Wrocław ma wiele do myślenia

To najgorszy występ Łaguty od 2016 roku. To pokazuje, że występ był katastrofalny i ewidentnie pojawiły się problemy, których team Rosjanina nie potrafił rozwiązać. To spowodowało, że nie załapał się do biegów nominowanych.