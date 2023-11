Kraków nie zaśnie. Ten skład, to będzie prawdziwa petarda

Powrót żużla w Krakowie pewny na 90 procent

Szanse na to, że ligowy żużel wróci do Krakowa, należy ocenić w tej chwili na ponad 90 procent. Do zamknięcia wszystkich formalnych spraw zostało już naprawdę niewiele. Najważniejsze, że pomocną dłoń wyciągnęła Texom Stal Rzeszów, która w Krakowie będzie miał coś na kształt zespołu rezerw.

Nie wiadomo, jak będzie się nazywała ta nowa krakowska drużyna. Wiadomo natomiast, że mają w niej startować Mateusz Świdnicki, Philip Hellstrom-Bangs, Anze Grmek, Jakub Poczta i Wiktor Rafalski, a więc juniorzy i zawodnicy U24 z Texom Stali. Regulamin pozwala klubom 1 Ligi na to, by jej młodzież i żużlowcy U24 jeździli w drugoligowych rezerwach.

W składzie będzie parę niespodzianek

A jeszcze może dojść Kildemand

Jak dołożymy Ivacica i Karczmarza do rzeszowskiej piątki, to wychodzi nam całkiem niezły zestaw. A przecież jest jeszcze szansa na to, że w trakcie sezonu dołączy do drużyny kolejny zawodnik Stali. Jeśli przykładowo Peter Kildemand przegra rywalizację o miejsce w składzie z Jacobem Thorssellem, to też może wziąć kierunek na Kraków.