Kowalski zakończył wycieczkę po klubach, Gomólski gwiazdą 2. Ligi

Koniec walki o Kowalskiego

Będąc zawodnikiem Włókniarza, był kolejno w Toruniu, Grudziądzu, Gorzowie, a ostatecznie wylądował we Wrocławiu. 19-letni żużlowiec rozchwytywany przez całą PGE Ekstraligę będzie ostatecznie reprezentował Betard Sparty, która pilnie szukała mocnego młodzieżowca. Kowalski zarobi pieniądze, jakich do niedawna nie miał nawet Bartosz Zmarzlik, dwukrotny mistrz świata.

Hit z Gomólskim w roli głównej

Bardzo duży transfer PSŻ-u Poznań. Drugoligowy klub sięgnął po znanego i doświadczonego ekstraligowo żużlowca. Kacper Gomólski na tym poziomie może być jednym z największych nazwisk. 28-latek ma za sobą nieco sinusoidalny sezon w ROW-ie Rybnik, ale na drugoligowym froncie średnia powyżej 2,000 nie powinna być dla niego problemem.

Reklama

Poczta nadal w Ostrowie

Jakub Poczta zostaje w Arged Malesie. Być może jednak pójdzie na wypożyczenie, bo rywali do składu ma wielu. Faworytami do bycia parą juniorską Arged Malesy są Sebastian Szostak i Jakub Krawczyk, a przecież jest jeszcze Kacper Grzelak. Poczta szanse ma małe, ale kto wie. W sezonie 2021 zrobił duży postęp.

Powrót Bacha do ligi polskiej

Rene Bach w latach 2018-2019 był czołowym żużlowcem Polonii Bydgoszcz. Później nieźle prezentował się w Opolu. Przepis o U24 spowodował jednak, że zainteresowanie tym zawodnikiem spadło (ma 31 lat). Sięgnął jednak po niego Lokomotiv, co może okazać się dobrym posunięciem. Bach na drugą ligę jest solidnym zawodnikiem.

Lachbaum jak Kowalski

Roman Lachbaum opublikował nagranie w koszulce Abramczyk Polonii. To wskazuje, że prawdopodobnie potwierdzą się nasze doniesienia i Rosjanin dołączy do klubu Jerzego Kanclerza. Na oficjalne wieści w tej sprawie poczekamy jednak do 9 listopada, bo wówczas Polonia ogłosi pełny skład na sezon 2022.