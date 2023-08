Plandeka bohaterem finału MIMP

To, że zawody doszły do skutku można rozpatrywać w kategoriach sukcesu. Od wtorkowego wieczoru organizatorzy nerwowo patrzyli w niebo i posiłkowali się fatalnymi prognozami na następne godziny. W nocy przez Lublin przeszła prawdziwa nawałnica. Padało też rano. Gospodarze wyszli z założenia, że przezorny zawsze ubezpieczony i w porę podjęli decyzję po rozłożeniu plandeki, którą zdjęto dopiero dwie-trzy godziny przed rozpoczęciem turnieju, gdy zza chmur zaczęło przebijać się słońce. Po raz kolejny okazało się jak zbawiennym wynalazkiem potrafi być kawałek materiału rozłożony dookoła toru.

No to skoro wykruszył się jeden z murowanych faworytów do tytułu, nasze oczy skierowaliśmy na Kowalskiego i Przyjemskiego. Niestety te emocje też zostały bardzo szybko zabite. Już w inauguracyjnym biegu żużlowiec Abramczyk Polonii Bydgoszcz po kontakcie z Kacprem Grzelakiem upadł na tor.