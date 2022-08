Kosztują krocie, ale to dla nich kibice przychodzą na stadionie

Lider drużyny w PGE Ekstralidze to w tym momencie koszt rzędu 10 tysięcy złotych za punkt i miliona złotych za podpis. To dużo, by nie powiedzieć, że bardzo dużo, jednak należy pamiętać, że taki zawodnik to po pierwsze gwarancja dużych i regularnych zdobyczy punktowych, a po drugie, zagwarantowanie wielu emocji dostarczanych kibicom. Kto w tym aspekcie jest najlepszy? To chyba nie jest żadne zaskoczenie.