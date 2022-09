Kosztowne selfie menadżera. Już je usunął, ale kara go nie minęła

Po opublikowaniu selfie na PZM wylał się hejt

Selfie wywołało burzę, a na związek wylał się hejt. Obiektywnie trzeba przyznać, że całkiem niezasłużony, bo ta chwila słońca niczego tak naprawdę nie zmieniała. Wcześniej i później w Zielonej Górze padało i nie było absolutnie żadnych szans, by to spotkanie doszło w tamtym czasie do skutku.

Co zawieszenie oznacza dla Michała Finfy?

Termin zawieszenia menadżera mija z końcem maja. Nie wiemy jednak, co to oznacza dla Finfy i czy będzie mógł przebywać z zespołem w parku maszyn. Ani związek, ani menadżer nie chcą komentować sprawy, a już na pewno nie chcą teraz rozmawiać o szczegółach. Może być jednak tak, że kara jest "w zawiasach", co by znaczyło, że Finfa może być z zespołem, o ile znowu nie zrobi czegoś głupiego. To by nawet było logiczne, bo przecież wcześniej menadżer niczym nie podpadł. Dla Wilków ważne jest to, by Finfa mógł normalnie pełnić obowiązki, bo zespół właśnie awansował do PGE Ekstraligi, a pierwsze miesiące sezonu 2023 będą dla tego zespołu kluczowe.