Koszmarny wypadek. Włos jeży się na głowie!

O tym, że żużel to niebezpieczny sport wie każdy jego kibic. Przekonać mogliśmy się o tym w ostatnim czasie, gdy widzieliśmy kilka bardzo niebezpiecznie wyglądających upadków. Wspomniany wypadek Bewley’a to niestety niejedyny przykład. Groźnie upadał niedawno też Martin Vaculik z Jaimonem Lidsey’em, a wcześniej, np. Adrian Gała w Gnieźnie. Generalnie ten sezon obfituje w fatalnie wyglądające upadki.

Całe zajście wyglądało koszmarnie i choć poinformowano, że Kennedy "uniknął poważnej kontuzji", to nie wyszedł z wypadku bez szwanku. Jak czytamy na stronie Scunthorpe Scorpions, Zaine Kennedy ma złamaną miednicę, złamany palec u nogi i złamany palec u ręki. I choć może stwierdzenie, że żużlowiec uniknął poważnej kontuzji jest trochę przesadzone - bo złamana miednica to jednak jest względnie poważny uszczerbek na zdrowiu - to Australijczyk i tak może się cieszyć, że skończyło się tylko na tym, bo wypadek wyglądał naprawdę źle